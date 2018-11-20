СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-20T09:50:47+03:00

Продавец говорит, что года написания иконы он не знает, но утверждает, что она старинная. Фото: "Юла"

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Житель Красноярска продает икону за 500 000 рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ресурса бесплатных объявлений «Юла».

Надо сказать, объявление, которое разместил на этом сайте житель краевого центра по имени Андрей, не особо информативное. В нем только три фотографии иконы – две лицевой стороны и один снимок «оборота», собственно название товара «Старинная икона» и цена – 500 000 рублей.

В описании продавец указал: «Пишите на страничку... цена договорная». А вот на вопросы о товаре мужчина отвечает достаточно неохотно. Нам в переписке он ответил, что икона ему досталась от бабушки, но года написания он не знает. И вообще, сказал он, по иконе и так понятно, что она старинная, и тот, кто разбирается, сам это поймет. Мол, написана она на деревянной основе, и это тот самый показатель старинности.

Объявление мужчина докабил в конце октября, и пока желающих купить икону нет.