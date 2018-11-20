2018-11-20T09:25:44+03:00
Общество

В Красноярске у автобуса №10 будет новая конечная

Как и когда изменится схема движения маршрута?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Всего на маршрут будут выходить 14 больших автобусов, интервал движения в часы пик будет составлять 12 минут.Всего на маршрут будут выходить 14 больших автобусов, интервал движения в часы пик будет составлять 12 минут.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске у автобуса №10 будет новая конечная. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, ранее «десятка» ходила от «Красфармы», по 60 лет Октября, через Цементников и Водников, по Павлова, Мичурина, «Красрабу» до автовокзала «Восточный». Теперь маршрут хотят продлить. Говорят: делают это по просьбе красноярцев.

- Маршрут автобуса № 10 по многочисленным просьбам горожан будет продлен до остановки «поселок Энергетиков». При такой схеме движения ни одна существующая остановка не исключается из маршрута, зато добавятся новые: «Шинный завод», «Мостотряд» и «Энергетиков», - говорят в пресс-службе департамента транспорта.

Как по-новому будет ходить «десятка», смотрите схему.

Как по-новому будет ходить «десятка», смотрите схему. Фото: департамнет транспорта

Как по-новому будет ходить «десятка», смотрите схему. Фото: департамнет транспорта

Всего на маршрут будут выходить 14 больших автобусов, интервал движения в часы пик будет составлять 12 минут.

КОНКРЕТНО

Где узнать актуальную информацию о движении городского общественного транспорта?

- по телефону диспетчерской службы – (391) 256-84-00.

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