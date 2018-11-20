СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-20T08:58:15+03:00

В какой бы школе не учился ваш ребенок, повторить правила дорожного движения будет не лишним. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Топ-5 школ Красноярска, рядом с которыми опасно переходить дорогу, составил журналист Владимир Жаринов.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, Владимир Жаринов проанализировал общее количество ДТП, зарегистрированное в городе за 2016-2017 год, а затем выявил аварии, случившиеся на расстоянии 500 метров и менее от школ. Из них вычел только ДТП с участием пешеходов.

Те школы, возле которых чаще всего сбивали людей, оказались на первых строчках рейтинга. Самыми опасными признаны пешеходные переходы у школы №32, которая находится в центре города, на Красной Армии. Можно было бы списать большое количество ДТП на то, что в центре всегда плотное движение и много машин. Но вот лицей №6 (оба корпуса) находятся на правобережье, на Кутузова. И там, судя по рейтингу, аварий чуть меньше.

Поэтому, в какой бы школе не учился ваш ребенок, повторить правила дорожного движения будет не лишним.

КОНКРЕТНО

Топ-5 школ Красноярска с самыми опасными пешеходными переходами рядом: