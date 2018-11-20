2018-11-20T08:09:20+03:00
Общество

Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон в два раза больше его стоимости

Смартфон приняли на гарантийный ремонт, но отремонтировать не смогли
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Суд постановил: выплатить жителю Норильска 36 997 рублей (цена товара, неустойка, моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя).Суд постановил: выплатить жителю Норильска 36 997 рублей (цена товара, неустойка, моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя).Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон в два раза больше его стоимости. Об этом «Комсомольской парвде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления роспотребнадзора.

По данным ведомства, житель заполярного города купил в салоне связи смартфон стоимостью 15990 рублей. Когда мужчина начал пользоваться телефоном, в устройстве обнаружились дефекты. Смартфон забрали на гарантийный ремонт, но в установленный срок, за 45 дней, отремонтировать его не смогли. Тогда покупатель отправил салону связи претензию с требованием вернуть деньги за покупку, но мужчине отказали. И тогда он написал жалобу в территориальный отдел роспотребнадзора.

Инспектор подал иск в суд, и суд также встал на сторону покупателя и постановил: выплатить жителю Норильска 36 997 рублей (цена товара, неустойка, моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя).

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