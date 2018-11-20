СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-20T07:48:41+03:00

Куда отправлять свои сообщения с указанием улиц, на которых есть риск возникновения аварий?

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Автомобилистам Красноярского края предлагают создать базу опасных участков дорог крупных городов региона. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления дорог.

В управлении дорог собирают собственную базу опасных участков улиц крупных городов региона. И предлагают водителям сообщать о тех отрезках улиц в населенных пунктах, которые кажутся автомобилистам наиболее опасными.

- Благодаря вам, в 2019 году мы установим приборы фиксации нарушений ПДД именно там, где они более необходимы. Кроме того, ваше мнение поможет спланировать дальнейшие меры для увеличения безопасности на городских дорогах! – прокомментировали в пресс-службе управления дорог по Красноярскому краю.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в опросе:

- напишите свое мнение в любой социальной сети, а в посте обязательно кажите хештег #безопасныйкрай