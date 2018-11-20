2018-11-20T07:48:41+03:00
Авто

Автомобилистам Красноярского края предлагают создать базу опасных участков дорог крупных городов региона

Куда отправлять свои сообщения с указанием улиц, на которых есть риск возникновения аварий?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
На особо опасных, по мнению автомобилистов участках, поставят камеры.На особо опасных, по мнению автомобилистов участках, поставят камеры.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Автомобилистам Красноярского края предлагают создать базу опасных участков дорог крупных городов региона. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления дорог.

В управлении дорог собирают собственную базу опасных участков улиц крупных городов региона. И предлагают водителям сообщать о тех отрезках улиц в населенных пунктах, которые кажутся автомобилистам наиболее опасными.

- Благодаря вам, в 2019 году мы установим приборы фиксации нарушений ПДД именно там, где они более необходимы. Кроме того, ваше мнение поможет спланировать дальнейшие меры для увеличения безопасности на городских дорогах! – прокомментировали в пресс-службе управления дорог по Красноярскому краю.

КОНКРЕТНО

Как принять участие в опросе:

- напишите свое мнение в любой социальной сети, а в посте обязательно кажите хештег #безопасныйкрай

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Красноярска продает икону за 500 000 рублей
В Красноярске у автобуса №10 будет новая конечная
Топ-5 школ Красноярска, рядом с которыми опасно переходить дорогу
Житель Норильска высудил у салона связи за бракованный телефон в два раза больше его стоимости
В Норильске из-за метели закрыта дорога в аэропорт
В Красноярске стала известна дата прощания с Алексеем Клешко
Житель Красноярска пойдет под суд за фиктивное оформление прописки
В Красноярске школьники сделали модель космической станции
Безработные жители Красноярского края открывают свое дело – помогает служба занятости
Столкнувшиеся фура и КАМАЗ перекрыли движение на трассе в Красноярском крае
В Красноярском крае открыли «горячую линию» по защите прав потребителей услуг такси и каршеринга
ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов
Ледовая площадка в 10 000 «квадратов» открывается в Красноярске
Проезды у Театральной площади Красноярска закрывают до середины марта
Застрявшую в мясорубке руку мужчины высвободили спасатели
Обвиненный в пьяной езде Аленичев назвал свое задержание спектаклем
Упавших в яму шестерых щенков выручили красноярские спасатели
Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край
Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене
Мэр Сергей Еремин раскритиковал коммунальщиков за обледеневшие дворы
Объявленного в федеральный розыск дилера скрутили в Красноярске
Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края
Почему после гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр