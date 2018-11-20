2018-11-20T05:48:46+03:00
Общество

Житель Красноярска пойдет под суд за фиктивное оформление прописки

За штамп о регистрации мужчина просил 5 000 рублей, теперь ему грозит до двух лет колонии
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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42-летний житель Красноярска, который уже был судим за такие же преступления.42-летний житель Красноярска, который уже был судим за такие же преступления.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска пойдет под суд за фиктивное оформление прописки. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

По данным оперативников, в полицию пришла 34-летняя жительница краевого центра. Женщина рассказала: она нашла объявление об оформлении прописки за деньги. Мужчина, разместивший это объявление, пообещал, что регистрация «пройдет» официально, через миграционную службу. Но стоить это будет 5 000 рублей. Девушка согласилась. А когда получила документы на руки, заметила: в бумагах указаны разные адреса и даты, а подпись вызвала у нее подозрение. Женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 42-летний житель Красноярска, который уже был судим за такие же преступления. На мужчину завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Совсем скоро состоится суд, подозреваемому грозит до двух лет колонии.

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