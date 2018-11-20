2018-11-20T05:33:11+03:00
Общество

В Красноярске школьники сделали модель космической станции

Модель имеет необходимые функции для существования человека в космосе
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Презентация модели. Фото: детский технопарк КванториумПрезентация модели. Фото: детский технопарк Кванториум
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В Красноярске школьники сделали модель космической станции. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

В Красноярске закончилась XXII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти конструктора ракетно-космических систем академика Михаила Решетнева. На этой конференции воспитанники кванториума представили модель космической станции. Модель герметична, имеет функции дистанционного управления, внутри есть датчики температуры, давления и влажности. Авторы модели заняли первое место конкурса «Научно-технические работы и проекты обучающихся образовательных организаций» международной научно-практической конференции «Решетневские чтения».

- Я очень рад, что нашу работу оценили по достоинству. И пусть пока она не прошла на международные соревнования детских инженерных команд, в ней есть большой потенциал, – прокомментировал наставник ребят, собравших модель станции, Андрей Пирогов.

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