2018-11-20T05:22:33+03:00
Общество

Безработные жители Красноярского края открывают свое дело – помогает служба занятости

Начинающим предпринимателям выделяют крупные денежные гранты
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Более подробно узнать о программах поддержки самозанятости можно в территориальном отделе службы занятости по месту жительства.Более подробно узнать о программах поддержки самозанятости можно в территориальном отделе службы занятости по месту жительства.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Безработные жители Красноярского края открывают свое дело – помогает служба занятости. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости населения региона.

В ведомстве приводят пример – начинающего индивидуального предпринимателя Елены Ильиной. Елена по специальности бухгалтер, но в течение года она никак не могла устроиться на работу. Специалисты службы занятости, где она состояла на учете как безработная, рассказали ей о мерах поддержки по содействию самозанятости.

Елена подала документы и получила грант в 300 000 рублей на открытие собственного дела. И теперь красноярка организовала компанию по оказанию бухгалтерских услуг и проведению аудита.

- До конца года получатели грантов от службы занятости населения откроют в Красноярске мини-пекарню, мастерскую по изготовлению эксклюзивных подарков ручной работы, службу технической поддержки и другие предприятия малого бизнеса, - комментируют в пресс-службе агентства труда и занятости.

Более подробно узнать о программах поддержки самозанятости можно в территориальном отделе службы занятости по месту жительства.

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