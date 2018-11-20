СЕГОДНЯ 05:13 2018-11-20T05:22:33+03:00

Более подробно узнать о программах поддержки самозанятости можно в территориальном отделе службы занятости по месту жительства. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Безработные жители Красноярского края открывают свое дело – помогает служба занятости. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе агентства труда и занятости населения региона.

В ведомстве приводят пример – начинающего индивидуального предпринимателя Елены Ильиной. Елена по специальности бухгалтер, но в течение года она никак не могла устроиться на работу. Специалисты службы занятости, где она состояла на учете как безработная, рассказали ей о мерах поддержки по содействию самозанятости.

Елена подала документы и получила грант в 300 000 рублей на открытие собственного дела. И теперь красноярка организовала компанию по оказанию бухгалтерских услуг и проведению аудита.

- До конца года получатели грантов от службы занятости населения откроют в Красноярске мини-пекарню, мастерскую по изготовлению эксклюзивных подарков ручной работы, службу технической поддержки и другие предприятия малого бизнеса, - комментируют в пресс-службе агентства труда и занятости.

Более подробно узнать о программах поддержки самозанятости можно в территориальном отделе службы занятости по месту жительства.