СЕГОДНЯ 04:44 2018-11-20T04:45:57+03:00

Все службы сработали оперативно: сначала организовали объезд с реверсивным движением, а через пару часов и вовсе убрали с дороги мешающие грузовики. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Столкнувшиеся фура и КАМАЗ перекрыли движение на трассе в Красноярском крае. Фото с места аварии, а также информация о ДТП появились в соцсетях (группе «ЧП-Красноярск»).

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария произошла накануне, 19 ноября, около 18.00 на трассе в восточном направлении, в Уярском районе, недалеко от села Тингино. Фура и КАМАЗ столкнулись, от удара грузовик-длинномер развернуло поперек дороги, и она полностью перекрыла движение. На трассе сразу же образовалась огромная пробка.

«До утра вряд ли разберут!», - предположили пользователи соцсетей. Однако, все службы сработали оперативно: сначала организовали объезд с реверсивным движением, а через пару часов и вовсе убрали с дороги мешающие грузовики.

Как говорят очевидцы, серьезно пострадавших в этом ДТП нет. А дорожным полицейским сейчас предстоит выяснить причину аварии, в каком состоянии были водители на момент столкновения и степень вины каждого из них.