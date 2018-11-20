2018-11-20T05:23:01+03:00
Общество

В Красноярском крае открыли «горячую линию» по защите прав потребителей услуг такси и каршеринга

Телефоны и время работы «горячей линии»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Видимо, последнее время в нашем регионе стало поступать слишком много жалоб на организации, осуществляющие перевозки в такси и оказывающие услуги по аренде авто.Видимо, последнее время в нашем регионе стало поступать слишком много жалоб на организации, осуществляющие перевозки в такси и оказывающие услуги по аренде авто.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае открыли «горячую линию» по защите прав потребителей услуг такси и каршеринга. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального управления роспотребнадзора.

Видимо, последнее время в нашем регионе стало поступать слишком много жалоб на организации, осуществляющие перевозки в такси и оказывающие услуги по аренде авто.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если есть вопросы по услугам такси и услугам каршеринга и по защите прав потребителя таких услуг:

- по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (391)226-89-50 (в рабочее время);

- в выходные дни звонки принимают по телефону (391)226-89-50 (с 10.00 до 17.00).

Также можно оставить жалобу или обращение на сайте краевого роспотребнадзора в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц» - ссылка на раздел.

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