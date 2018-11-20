Ледовая площадка в 10 000 «квадратов» открывается в Красноярске
Ледовая площадка в 10 000 «квадратов» открывается в Октябрьском районе Красноярска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Каток и хоккейная коробка на стадионе «Рассвет» заработают уже в эту субботу, 23 ноября.
- В целях безопасности посетителей вход с клюшками на каток запрещен, но желающим поиграть в хоккей можно арендовать хоккейную коробку, которая находится там же на стадионе. Условия и стоимость можно уточнить в кассе, комментируют в администрации.
Также на стадионе будет работать инструктор по фигурному катанию.
КОНКРЕТНО
Расписание работы катка на стадионе «Рассвет»:
- вторник – пятница - с 16.00 до 22.00;
- суббота и воскресенье - с 12.00 до 22.00.
Касса будет работать до 21.00.
Цена билетов:
- взрослым – 50 рублей;
- детям до 7 лет – 30 рублей.
Прокат коньков: для детей (до 7 лет) - 80 рублей в час, взрослые – 100 рублей в час. Заточка своих коньков - 50 рублей.
Занятия групп по фигурному катанию:
- в среду с 19.30;
- в пятницу с 17.00.
Стоимость обучения – 600 рублей за 8 занятий.
ВАЖНО!
Необходима запись: записаться можно по телефону (391) 202-21-20.