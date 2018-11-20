2018-11-20T04:24:45+03:00
Спорт

Ледовая площадка в 10 000 «квадратов» открывается в Красноярске

Когда можно будет покататься на коньках на стадионе «Рассвет»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Каток и хоккейная коробка на стадионе «Рассвет» заработают уже в эту субботу, 23 ноября.Каток и хоккейная коробка на стадионе «Рассвет» заработают уже в эту субботу, 23 ноября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ледовая площадка в 10 000 «квадратов» открывается в Октябрьском районе Красноярска. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Каток и хоккейная коробка на стадионе «Рассвет» заработают уже в эту субботу, 23 ноября.

- В целях безопасности посетителей вход с клюшками на каток запрещен, но желающим поиграть в хоккей можно арендовать хоккейную коробку, которая находится там же на стадионе. Условия и стоимость можно уточнить в кассе, комментируют в администрации.

Также на стадионе будет работать инструктор по фигурному катанию.

КОНКРЕТНО

Расписание работы катка на стадионе «Рассвет»:

- вторник – пятница - с 16.00 до 22.00;

- суббота и воскресенье - с 12.00 до 22.00.

Касса будет работать до 21.00.

Цена билетов:

- взрослым – 50 рублей;

- детям до 7 лет – 30 рублей.

Прокат коньков: для детей (до 7 лет) - 80 рублей в час, взрослые – 100 рублей в час. Заточка своих коньков - 50 рублей.

Занятия групп по фигурному катанию:

- в среду с 19.30;

- в пятницу с 17.00.

Стоимость обучения – 600 рублей за 8 занятий.

ВАЖНО!

Необходима запись: записаться можно по телефону (391) 202-21-20.

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