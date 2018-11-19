Проезды у Театральной площади Красноярска закрывают до середины марта

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-19T15:41:41+03:00

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Два проезда в районе Театральной площади Красноярска закрывают на три с половиной месяца. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все будет происходить с 1 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года.

Для движения транспорта полностью перекроют следующие участки:

- улицу Бограда – на участке от здания по адресу Бограда, 21 до улицы Перенсона. Ограничение действует с 12 часов 1 декабря 2018 года до 16 часов 15 марта 2019 года.

- проезд от улицы Перенсона до гостиницы «Красноярск». Запрет вводится на период с 12 часов 15 декабря 2018 года до 15 марта 2019 года.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, перекрытия нужны, чтобы освободить площадки для подготовки и проведения новогодних мероприятий и ярмарок.

Чтобы обратить внимание водителей на нововведения, на участках обещают выставить временные дорожные знаки.