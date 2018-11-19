Застрявшую в мясорубке руку мужчины высвободили спасатели

СЕГОДНЯ 15:22 2018-11-19T15:22:57+03:00

Для этого устройство пришлось разобрать на части

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В Красноярске спасатели помогли мужчине, чья рука застряла в мясорубке. Об этом случае рассказали в пресс-службе мэрии.

Все случилось на улице Щорса. Житель Кировского района засунул руку в мясорубку. (Случайно или намеренно, не сообщается). А вытащить обратно не смог – кисть застряла. Осталась одна надежда – на спасателей. Набрал 112.

- Спасателям «Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска» пришлось разбирать мясорубку, чтобы помочь освободить руку мужчине. Ему оказана первая медицинская помощь, пострадавшего отправили в больницу, – добавили в городской администрации.

В те же дни спасатели выезжали на подмогу мужчине (тот «закрыл» на себе наручники, а снять их самостоятельно не сумел) и ребенку, палец которого застрял палец в руле детской машинки:

- С первым случаем справились за полчаса, со вторым – за 20 минут.

Отметим, «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска» координирует действия дежурных и диспетчерских служб города, старается предупреждать нештатные ситуации или оперативно реагирует на них.

Каждые сутки служба принимает около 1400 обращений. Если вы в беде, звоните 112.