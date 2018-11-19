Упавших в яму шестерых щенков выручили красноярские спасатели

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-19T14:18:43+03:00

Сейчас с малышами все в порядке

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В Красноярске угодивших в яму шестерых щенков вызволили спасатели. Об этом случае рассказали в пресс-службе городской администрации:

- Все случилось на улице Соколовской в Советском районе. Шесть щенков оказались в яме.

Как они там очутились, непонятно. Благо, бедолаг заметил кто-то из прохожих, позвонил 112. Вскоре сотрудники «Центра обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска» были на месте. И через час выручили всех щенков. Выбраться сами малыши не смогли бы. Если бы не спасатели, дело могло закончиться плохо.

В другой раз пришлось выдвигаться на помощь человеку. Там же, в Советском районе, мужчина провалился в трюм баржи. Получил травмы.

- Ему помогли подняться наверх и передали санитарам «скорой помощи». В операции по спасению участвовало 5 человек. Провалился в подвал и житель Центрального района, бригада отреагировала оперативно и была на месте через 8 минут. Пострадавшему оказали помощь, - сообщили в пресс-службе мэрии.

… Если вы в беде, звоните спасателям – 112. Также по этому номеру примут вызов, если вы не можете оперативно дозвониться в 01, 02, 03.