2018-11-19T13:35:28+03:00
Происшествия

Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край.Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярский край идет шторм с ветром до 27 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону:

- 20 ноября на юге Таймыра ожидается очень сильный южный ветер. Порывы 15-20 метров в секунду, местами 25-27, метель. В Туруханском районе днем порывы юго-западного ветра 15-20 метров в секунду, местами 25-27. Сильный снег, метель.

При сильном ветре нужно быть особенно осторожным. Без необходимости не выходите из квартиры или офиса. Закрывайте окна и форточки, не приближайтесь к ним. Отгоните от деревьев и ветхих строений свои машины.

Если пришлось выйти на улицу, не прячьтесь от ветра у стен домов, на автобусных остановках, под деревьями или рекламными конструкциями – возможны обрушения. Лучше укрывайтесь в магазинах или подъездах.

Не стойте под линиями электропередач. Не при каких обстоятельствах не трогайте оборванные провода. Если ветер настиг вас в поле или в лесу, стоит выйти из автомобиля. Укройтесь в кювете, яме, овраге, плотно прижавшись к земле. В случае опасности звоните 101 или 112.

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