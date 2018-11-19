Мэр Сергей Еремин раскритиковал коммунальщиков за обледеневшие дворы

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-19T12:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин проверил сразу несколько дворов в Советском, Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах. Напомним, неделю назад он поручил главам усилить контроль за уборкой тротуаров и дворов от льда и снега. А вчера провел выездную инспекцию.

- Проехал и оценил ряд дворов, которые вызывают у жителей наибольшее количество нареканий, - поделился Сергей Еремин. - И не случайно попросил глав районов пригласить на селекторное совещание несколько управляющих компаний, которые отвечают за эти дворы.

Пройдясь по ним, глава Красноярска остался недоволен. И высказал представителям УК и ТСЖ ряд замечаний. В ответ получил обещание, что недоработки оперативно устранят. А заодно готовы поменять систему работы, чтобы уборка дворов стала более качественной.

- Работать, как 20 лет назад – не пойдёт, - заявил Сергей Еремин. - Нужно перестраивать подходы и методики очистки дворов. Сейчас картина налицо: отсутствие спланированной работы и её производство постфактум. Считаю, нельзя упускать время, должна быть превентивная обработка территорий. Оперативный десант глав районов по содержанию дворов продолжаем и вместе с УК и ТСЖ методически смотрим, что нужно поменять, чтобы вывести работу на новые рельсы. Содержание города должно быть комплексным