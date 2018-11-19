СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-19T11:58:00+03:00

Объявленного в федеральный розыск дилера скрутили в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Он приехал сюда за 2,5 тысячи километров – из Набережных Челнов

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Наркодилера, объявленного в федеральный розыск в Набережных Челнах, обнаружили за 2,5 тысячи километров – в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по краю.

Патрулируя улицы в Кировском районе, сотрудники группы задержания обратили внимание на странного мужчину:

- Он по улице. Но заметив наш патрульный автомобиль, резко сменил направление. И быстро пошел в противоположную сторону.

Такое поведение показалось бойцам подозрительным. Они решили проверить у мужчины документы. Тогда-то выяснилось: это 29-летний житель города Набережные Челны, его объявили в розыск по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

- Мужчина пояснил: приехал в Красноярск в гости к своим знакомым, - продолжают сотрудники Росгвардии.

В итоге его задержали и доставили в отдел полиции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит серьезный срок.