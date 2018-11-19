2018-11-19T11:30:10+03:00
Общество

Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края

Пока окончательное решение не принято
Ася ЖУКОВА
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Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края.Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Министр транспорта Красноярского края сделал свой прогноз относительно новых цен на проезд в автобусах. Оптимальная стоимость одной поездки - 24-25 рублей, сообщил он в интервью журналистам ТВК.

Сейчас красноярцы платят за проезд в автобусе 22 рубля, в троллейбусе – 19. Однако после того как взлетела стоимость дизтоплива, перевозчики потребовали: цены нужно пересматривать. По их словам, работают себе в убыток.

Раньше ходили разговоры о повышении платы за проезд до 30 рублей и выше. Однако теперь озвучивают более скромные суммы – 24-24. Но для многих станет ощутимым и такое повышение.

Впрочем, пока решение не принято. Расчеты еще продолжаются. Новая стоимость выводится из формулы, учитывающей все параметры: дизель, электричество, зарплаты…

Напомним, нынешней осенью маршрутчики дважды устраивали акции протеста. Его участники на 5 минут останавливали свои автобусы прямо посреди дороги – чтобы обратить внимание на то, как резко подорожало топливо.

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