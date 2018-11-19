Красноярскому институту искусств присвоили имя Дмитрия Хворостовского

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-19T08:46:02+03:00

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Институт искусств в Красноярске будет носить имя Дмитрия Хворостовского. Такой приказ подписал министр культуры России Владимир Мединский. Теперь у вуза новое название - Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, пояснили в краевом минкульте.

- На территории института установлен закладной камень, определивший место будущего скульптурного произведения памяти артиста, а в настоящее время создается скульптура памяти Д.А. Хворостовского, - дополнили в ведомстве.

В Красноярске имя артиста присвоено театру оперы и балета, а также детской музыкальной школе № 4. Рассматривается предложение назвать в честь Дмитрия Хворостовского аэропорт.

Напомним, Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году. В 80-х его имя прогремело по всему миру. В прошлом году певец умер от тяжелой болезни.