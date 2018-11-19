2018-11-19T08:29:02+03:00
Общество

КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района Красноярска

Город освобождают от визуального мусора
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
Изменить размер текста:

Советский район Красноярска избавили от десятков незаконных рекламных баннеров. Вывезли целый КамАЗ таких конструкций, сообщили в пресс-службе администрации города.

Демонтаж провела служба городовых вместе с МП «Специализированное автотранспортное предприятие» и МП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное».

- Под контролем специалиста службы убрали около 30 баннеров и других рекламных конструкций. Незаконную рекламу снимали на улицах Взлетки, Партизана Железняка, Авиаторов и на въезде в город по Енисейскому тракту, - рассказали в мэрии.

Причем такие мероприятия проходят во всех районах Красноярска.

- Взаимодействуем в этом вопросе с МП «ДРСП» и МП «САТП», поскольку приходится срезать металлические конструкции, используя электрическую пилу, работать ломом, ножовкой и другими специальными инструментами. Одна из задач службы - очистить городское пространство от информационно-визуального мусора, - отметил руководитель службы городовых Александр Клименко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Аленичев рассказал о задержании за пьяную езду в Красноярске
Упавших в яму шестерых щенков выручили красноярские спасатели
Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край
Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене
Мэр Сергей Еремин раскритиковал коммунальщиков за обледеневшие дворы
Объявленного в федеральный розыск дилера скрутили в Красноярске
Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края
Почему после гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр
В память об Алексее Клешко в Красноярске организованы два мемориала
Виадук установили у «Арены. Север» в Красноярске
После гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края нашли предсмертные записки
Красноярскому институту искусств присвоили имя Дмитрия Хворостовского
«Закидали огонь снегом»: полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме
Масштабные учения ФСБ пройдут у «Платинум Арены» в Красноярске
Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева
Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Красноярск накрыло едкой дымкой
Карманник из Красноярска пойдет под суд за кражу телефона у школьницы
В Красноярске сгорела припаркованная во дворе иномарка
В Красноярском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»
Опубликовано видео задержания подозреваемого в жестоком избиении лесосибирца
Красноярские спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого сломался мотор в лодке
В Красноярском крае задержан водитель бензовоза, не имевший права на перевозку опасного груза
В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала
Под Красноярском едва не сгорел частный дом: хозяева лишись бани и гаража
В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей