КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района Красноярска

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-19T08:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский район Красноярска избавили от десятков незаконных рекламных баннеров. Вывезли целый КамАЗ таких конструкций, сообщили в пресс-службе администрации города.

Демонтаж провела служба городовых вместе с МП «Специализированное автотранспортное предприятие» и МП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное».

- Под контролем специалиста службы убрали около 30 баннеров и других рекламных конструкций. Незаконную рекламу снимали на улицах Взлетки, Партизана Железняка, Авиаторов и на въезде в город по Енисейскому тракту, - рассказали в мэрии.

Причем такие мероприятия проходят во всех районах Красноярска.

- Взаимодействуем в этом вопросе с МП «ДРСП» и МП «САТП», поскольку приходится срезать металлические конструкции, используя электрическую пилу, работать ломом, ножовкой и другими специальными инструментами. Одна из задач службы - очистить городское пространство от информационно-визуального мусора, - отметил руководитель службы городовых Александр Клименко.