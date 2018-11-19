«Закидали огонь снегом»: полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме

СЕГОДНЯ 07:56 2018-11-19T07:57:44+03:00

Полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме. Фото: МО МВД России "Курагинский".

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В поселке Курагино Красноярского края дорожные инспекторы спасли от пожара жилой дом. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Курагинский».

Дело было совсем недавно. Патрулируя улицы поселка, старший лейтенант полиции Евгений Лунин и лейтенант Павел Истомин заметили: рядом с одним из частных домов валит дым. Подъехав поближе, разглядели, из гаража, расположенного в ограде, выбиваются языки пламени. Забор уже полыхал. Еще немного – и огонь перекинулся бы на дом.

Заскочив вовнутрь, полицейские предупредили жильцов: «Выходите немедленно! Пожар!». И те успели эвакуироваться. Позвонили в противопожарную службу. А пока специалисты ехали, кинулись тушить пожар своими силами.

- До приезда расчета вместе с очевидцами они закидывали снегом загоревшийся забор и ворота гаража, - пояснили в пресс-службе краевого главка.

Вскоре подоспели пожарные. И возгорание было ликвидировано. Позже выяснилось: оно произошло из-за короткого замыкания проводки, находившейся в боксе.

Благодаря полицейским беды удалось избежать. Сейчас решается вопрос об их поощрении.