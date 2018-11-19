2018-11-19T07:57:44+03:00
Происшествия

«Закидали огонь снегом»: полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме

Благодаря им беды удалось избежать
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме. Фото: МО МВД России "Курагинский".Полицейские потушили горящий гараж и предотвратили пожар в доме. Фото: МО МВД России "Курагинский".
Изменить размер текста:

В поселке Курагино Красноярского края дорожные инспекторы спасли от пожара жилой дом. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Курагинский».

Дело было совсем недавно. Патрулируя улицы поселка, старший лейтенант полиции Евгений Лунин и лейтенант Павел Истомин заметили: рядом с одним из частных домов валит дым. Подъехав поближе, разглядели, из гаража, расположенного в ограде, выбиваются языки пламени. Забор уже полыхал. Еще немного – и огонь перекинулся бы на дом.

Заскочив вовнутрь, полицейские предупредили жильцов: «Выходите немедленно! Пожар!». И те успели эвакуироваться. Позвонили в противопожарную службу. А пока специалисты ехали, кинулись тушить пожар своими силами.

- До приезда расчета вместе с очевидцами они закидывали снегом загоревшийся забор и ворота гаража, - пояснили в пресс-службе краевого главка.

Вскоре подоспели пожарные. И возгорание было ликвидировано. Позже выяснилось: оно произошло из-за короткого замыкания проводки, находившейся в боксе.

Благодаря полицейским беды удалось избежать. Сейчас решается вопрос об их поощрении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Аленичев рассказал о задержании за пьяную езду в Красноярске
Упавших в яму шестерых щенков выручили красноярские спасатели
Шторм с ветром до 27 м/с надвигается на Красноярский край
Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене
Мэр Сергей Еремин раскритиковал коммунальщиков за обледеневшие дворы
Объявленного в федеральный розыск дилера скрутили в Красноярске
Рост платы за проезд до 25 рублей спрогнозировал министр транспорта края
Почему после гибели Алексея Клешко завели дело о доведении до самоубийства
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр
В память об Алексее Клешко в Красноярске организованы два мемориала
Виадук установили у «Арены. Север» в Красноярске
После гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края нашли предсмертные записки
Красноярскому институту искусств присвоили имя Дмитрия Хворостовского
КамАЗ рекламных баннеров вывезли из Советского района Красноярска
Масштабные учения ФСБ пройдут у «Платинум Арены» в Красноярске
Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева
Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Красноярск накрыло едкой дымкой
Карманник из Красноярска пойдет под суд за кражу телефона у школьницы
В Красноярске сгорела припаркованная во дворе иномарка
В Красноярском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»
Опубликовано видео задержания подозреваемого в жестоком избиении лесосибирца
Красноярские спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого сломался мотор в лодке
В Красноярском крае задержан водитель бензовоза, не имевший права на перевозку опасного груза
В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала
Под Красноярском едва не сгорел частный дом: хозяева лишись бани и гаража
В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей