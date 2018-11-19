Масштабные учения ФСБ пройдут у «Платинум Арены» в Красноярске

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-19T07:31:26+03:00

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Большие учения проведет ФСБ возле «Платинум Арены» в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, «Платинум Арена» (улица Лесников,21) является ключевым объект Универсиады-2019. Именно в нем будут проходить церемонии открытия и закрытия всемирных студенческих Игр. Чтобы обеспечить безопасность гостей и участников соревнований, спецслужбы наметили учения на территории комплекса, пишут «Городские новости».

С 19 по 22 ноября (включительно) на подходах к «Платинум Арене» резко увеличат количество нарядов полиции и других силовиков. На улицы выйдет спецтехника, которую используют для борьбы с террористами. Так что в районе возможны пробки.

- Просим с пониманием отнестись к проведению мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, - призывают в ФСБ.

Начало учений – в 14:00 19 ноября.