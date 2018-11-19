Красноярск накрыло едкой дымкой

СЕГОДНЯ 04:30 2018-11-19T04:30:57+03:00

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Красноярск окутала едкая дымка. Она держится все выходные, и в понедельник никуда не делась, жалуются люди в соцсетях. Высокий уровень загрязнения воздуха также зафиксировали приборы. По данным проекта «Красноярск.Небо», в некоторых районах концентрация вредных веществ была выше нормы почти в семь раз.

- Между тем она не должна превышать уровня в 25 микрограммов на кубический метр, – поясняют авторы проекта. - Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 35 микрограммов.

Тогда как сейчас город тонет в густой пелене. Самая сложная ситуация – на Ботанической, в Солонцах, на Юности и в Образцово. В центре дела обстоят получше (смотрим схему). А больше всего повезло жителям юго-западной части города (Удачного, Академгородка, улицы Киренского). Судя по датчикам, там воздух сохраняется чистым.

- Хуже всего в тех районах, где много частных домов, – обсуждают в соцсетях. – Оно и понятно: морозы, люди топят. Вот и результат…

Напомним, синоптики обещают, что холода отступят уже сегодня. И вся неделя будет теплой.