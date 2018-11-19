2018-11-19T04:30:57+03:00
Общество

Красноярск накрыло едкой дымкой

Приборы зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярск накрыло едкой дымкой. Фото: Красноярск.Небо.Красноярск накрыло едкой дымкой. Фото: Красноярск.Небо.
Изменить размер текста:

Красноярск окутала едкая дымка. Она держится все выходные, и в понедельник никуда не делась, жалуются люди в соцсетях. Высокий уровень загрязнения воздуха также зафиксировали приборы. По данным проекта «Красноярск.Небо», в некоторых районах концентрация вредных веществ была выше нормы почти в семь раз.

- Между тем она не должна превышать уровня в 25 микрограммов на кубический метр, – поясняют авторы проекта. - Предельно допустимая среднесуточная концентрация - 35 микрограммов.

Тогда как сейчас город тонет в густой пелене. Самая сложная ситуация – на Ботанической, в Солонцах, на Юности и в Образцово. В центре дела обстоят получше (смотрим схему). А больше всего повезло жителям юго-западной части города (Удачного, Академгородка, улицы Киренского). Судя по датчикам, там воздух сохраняется чистым.

- Хуже всего в тех районах, где много частных домов, – обсуждают в соцсетях. – Оно и понятно: морозы, люди топят. Вот и результат…

Напомним, синоптики обещают, что холода отступят уже сегодня. И вся неделя будет теплой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масштабные учения ФСБ пройдут у «Платинум Арены» в Красноярске
Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева
Стала известна причина трагической гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко
Карманник из Красноярска пойдет под суд за кражу телефона у школьницы
В Красноярске сгорела припаркованная во дворе иномарка
В Красноярском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»
Опубликовано видео задержания подозреваемого в жестоком избиении лесосибирца
Красноярские спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого сломался мотор в лодке
В Красноярском крае задержан водитель бензовоза, не имевший права на перевозку опасного груза
В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала
Под Красноярском едва не сгорел частный дом: хозяева лишись бани и гаража
В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей