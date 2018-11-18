Карманник из Красноярска пойдет под суд за кражу телефона у школьницы

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-18T13:09:36+03:00

Мужчина долгое время следил за девочкой в магазине, пока не улучил удобный момент

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33-летний житель Красноярска предстанет перед судом за кражу сотового телефона у школьницы. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в полиции города.

Мужчина привлек к себе внимание полицейских в одном из торговых центров, где проводились оперативные мероприятия. Посетитель долгое время преследовал девочку, которая переходила из одного отдела в другой с открытым рюкзаком. Во время слежки преследователь не сразу понял, что тоже стал объектом для наблюдения, но только со стороны оперативников. Улучив удобный момент, мужчина вытащил из рюкзака школьницы кошелек и попытался убежать.

- Полицейские быстро отреагировали и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе МУ МО МВД «Красноярское». - Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель краевого центра.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье и 158 «Кража» - до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время состоится суд.

Полицейские напоминают красноярцам, что не стоит терять бдительность, особенно при посещении мест массового скопления людей. Следите, чтобы портмоне или кошельки были закрыты, а лучше используйте нагрудные кошельки. Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок. Не вздумайте хранить в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты.