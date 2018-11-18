В Красноярске сгорела припаркованная во дворе иномарка

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-18T12:01:44+03:00

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В Красноярске накануне днем, 17 ноября, на улице Калинина сгорела припаркованная во дворе иномарка. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Они же выложили фото и видео с места событий.

На записи видно, что в машине из-под капота выбиваются языки пламени. Вокруг автомобиля бегает мужчина и пытается что-то достать с заднего сиденья.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пожарные выезжали тушить машину в Железнодорожном районе. Загорелся автомобиль в 16.24, а в 16.39 возгорание удалось ликвидировать.

Сейчас пользователи соцсетей выдвигают различные причины случившегося.

«Автопрогрев?», - интересуется красноярец Максим.

«Возможно из-за одеяла, говорят, что из-за них много горит в последнее время», - ответил ему Геннадий.

«С войлоком куда безопасней», - советует Роман.

Но, как выяснилось, все под капотом ничего не было.

«Ничего под капотом не было, хозяин рядом был, говорит, только приехал, и все нормально было», - сообщил местный житель Сергей.

Сейчас владельцу предстоит серьезный ремонт.

Фото: Жесть Красноярска.