В Красноярском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-18T10:57:12+03:00

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Серьезное ДТП произошло накануне, 17 ноября, на 665-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам очевидцев, грузовик «Volvo» и автомобиль «Chery» столкнулись лоб в лоб. От сильного удара легковушка рассыпалась на части: прямо на дорогу вылетел двигатель и коробка передач, а корпус загорелся. Кабина грузовика тоже сильно повреждена.

- Заявка о ДТП поступила около пяти вечера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. – За рулем автомобиля «Chery» находился водитель 1978 года рождения. Он направлялся со стороны Красноярска в направлении Ачинска. По неустановленной пока причине мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Volvo» с прицепом.

52-летний водитель большегруза не пострадал. Водитель легковой машины получил серьезные травмы и умер до приезда врачей скорой помощи.

На место происшествия выезжали спасатели.

- Выезд по сообщению диспетчера ЕДДС Ачинского района о том, что на трассе Р-255 произошло ДТП, - рассказали в КГКУ «Спасатель». В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденного автомобиля деблокирован один человек.

Из-за аварии на этом участке дороги образовалась огромная пробка. Несколько часов люди провели на трассе.

«Бензин кончается, два часа на одном месте. На улице -29», - жаловались водители в соцсетях.

Сейчас дорожным полицейским предстоит установить причины случившегося. Известно, что погодные условия не повлияли на причину аварии. В момент аварии дорога была сухая, без наледи. Не исключено, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения при обгоне впереди идущего транспорта.

Фото: Жесть Красняорска.