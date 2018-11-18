Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»
«Дети - это Божье благословение для каждого из нас. Бог подарил нам двух прекрасных сыновей: Даниила и Давида. А быть мамой этих двух красавчиков - просто счастье», - так написала очаровательная Марина Зарубина о своих малышах.
Марина - участница конкурса «Самая красивая мама - 2». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Заявки на участие принимаются до 21 ноября.
Как стать участником?
Выберете любое свое фото и загрузите его на страницу конкурса. Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. И черканите пару строк о своих ребятишках (своем ребенке) – как зовут, сколько лет.
С 22 ноября стартует голосование и продлится до 26 числа. В финал попадут пять участниц – лидеров голосования. 27 ноября мы подведем итоги. А 28 ноября одарим победительниц подарками и комплиментами.
Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».