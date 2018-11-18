2018-11-18T09:18:05+03:00
Конкурсы и тесты

Участница конкурса «Самая красивая мама - 2» о своих малышах: «Быть мамой двух сыновей - просто счастье!»

Прием заявок на фотоконкурс от «Комсомолки» продолжается
Ирина КИРШЕВА
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Марина с сыновьями Фото: Личный архив участникаМарина с сыновьями Фото: Личный архив участника
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«Дети - это Божье благословение для каждого из нас. Бог подарил нам двух прекрасных сыновей: Даниила и Давида. А быть мамой этих двух красавчиков - просто счастье», - так написала очаровательная Марина Зарубина о своих малышах.

Марина - участница конкурса «Самая красивая мама - 2». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». Заявки на участие принимаются до 21 ноября.

Как стать участником?

Выберете любое свое фото и загрузите его на страницу конкурса. Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. И черканите пару строк о своих ребятишках (своем ребенке) – как зовут, сколько лет.

С 22 ноября стартует голосование и продлится до 26 числа. В финал попадут пять участниц – лидеров голосования. 27 ноября мы подведем итоги. А 28 ноября одарим победительниц подарками и комплиментами.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

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