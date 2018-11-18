2018-11-18T07:54:41+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в жестоком избиении лесосибирца

Мужчину арестовали на два месяца [видео]
Ольга КОСТИНА
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступленииПолицейские задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступленииФото: Мария ЛЕНЦ
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На сайте краевой полиции опубликовано видео задержания находящегося в федеральном розыске 30-летнего мужчины.

Судя по записи, все происходит молниеносно.

- Давай, давай! - оперативники подбегают к белой иномарке: - Стоять!

Полицейские разбивают заднее стекло, распахивают двери и вытаскивают на улицу упирающегося мужчину. Его повалили на снег и заломили руки за спину:

- Лежать!

Задержанный – житель Красноярска. В июле этого года он находился в Лесосибирске и сильно избил одного из местных жителей. После этого, скрылся. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье 111 (нанесение тяжких телесных повреждений). Долгое время подозреваемому удавалось уйти от ответственности. Он скрывался. Но полицейским все-таки удалось установить местонахождение предполагаемого преступника. При поддержке спецназа Росгвардии его задержали.

- В настоящее время подозреваемый в тяжком преступлении решением суда арестован на два месяца, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следствие по делу продолжается.

Задержание находящегося в федеральном розыске подозреваемого.ГУ МВД по Красноярскому краю

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