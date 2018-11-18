2018-11-18T07:18:36+03:00
Происшествия

Красноярские спасатели помогли добраться до берега рыбаку, у которого сломался мотор в лодке

Мужчина сам обратился за помощью по телефону
Ольга КОСТИНА
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Спасатели помогли рыбаку, попавшему в бедуСпасатели помогли рыбаку, попавшему в бедуФото: Мария ЛЕНЦ
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Накануне днем, 17 ноября, красноярским спасателям позвонил мужчина и попросил о помощи. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».

Как выяснилось, рыбак уже длительное время дрейфовал на резиновой лодке в районе Октябрьского моста. Самостоятельно добраться до берега он не мог, поскольку в лодке сломался мотор. К счастью, телефон был исправен, и удалось дозвониться до спасателей.

- В ходе проведения выезда был эвакуирован гражданин, доставлен на берег, - рассказали в КГКУ «Спасатель». Спасен один человек.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась одной из посетительниц заповедника «Столбы». Женщина повредила ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Ей на месте была оказана первая медицинская помощь. А после пострадавшую транспортировали до улицы Свердловской, откуда она смогла самостоятельно добраться до дома на автомобиле.

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