В Красноярском крае задержан водитель бензовоза, не имевший права на перевозку опасного груза

СЕГОДНЯ 06:58 2018-11-18T06:58:56+03:00

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В Ачинске полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя бензовоза. Мужчина подозревается в подделке документов, а именно - свидетельства дающего право на перевозку опасных грузов. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в краевой полиции.

43-летнего жителя Красноярска за рулем бензовоза инспекторы ДПС остановили на трассе Р–255 «Сибирь» в конце прошлого месяца. Мужчина перевозил дизельное топливо.

- У полицейских свидетельство ДОПОГ, дающее право на перевозку опасных грузов, вызвало подозрения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Документ был изъят и направлен на исследование, которое показало, что свидетельство является поддельным.

Позже выяснилось, что прошлым летом мужчина приобрел поддельные документы у неизвестного за 25 тысяч рублей, чтобы устроиться на работу. Работодателя документы потенциального работника устроили.

Сейчас за использование заведомо подложного документа по статье 327 УК РФ водителю грозит до 6 месяцев ареста.