2018-11-18T05:23:55+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала

В Красноярском крае 17-летняя девушка уехала на вечерней электричке и пропала Ее ищут родные, волонтеры и полицейские
Ольга КОСТИНА
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Екатерина не выходит на связь почти неделю Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскЕкатерина не выходит на связь почти неделю Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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В Красноярском крае разыскивается 17-летняя Екатерина Юмашева. Эта информация появилась в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, девушка 13 ноября уехала из родного города Заозерный на вечерней электричке в Уяр. Кроме того, она может находиться или в Красноярске, или Зеленогорске.

Приметы Екатерины: на вид 18 лет, рост 175 см, телосложение среднее, плечи широкие, волосы длинные, светлые.

Была одета: зеленый пуховик, синие джинсы, синяя жилетка, красная футболка, черные кроссовки с розовыми вставками.

Сейчас пользователи соцсетей пишут: «Только бы нашлась живой».

Всех, кто что-либо может сообщить о местонахождении пропавшей Екатерины Юмашевой, просят звонить по телефонам: 8 (391) 652-11-21 полиция города Заозерный; 8-950-996-60-66 волонтеры.

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