2018-11-18T07:02:11+03:00
Происшествия

Под Красноярском едва не сгорел частный дом: хозяева лишись бани и гаража

В огне погибла собака
Ольга КОСТИНА
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Дом удалось отстоять Фото: ЧП-КрасноярскДом удалось отстоять Фото: ЧП-Красноярск
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«В Солонцах сгорел жилой дом. На въезде, у церкви», - такая информация появилась в соцсетях накануне вечером, 17 ноября.

Судя по фотографиям с места ЧП, пожар произошел в одном из частных домов. Огромный столб белого дыма виден за несколько километров. Пожарные прибыли место происшествия уже через несколько минут после сообщения о возгорании.

Остаться зимой в мороз без крыши над головой… Такого врагу не пожелаешь. Но как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, дом все-таки удалось отстоять.

«Не горел там дом. Сгорела баня и гараж! Успели потушить, и до дома не дошло», - прокомментировал местный житель Сергей.

«Сам дом не сгорел, огнем было охвачено баня и пристройка. Все живы кроме собаки», - подтвердила его слова очевидец произошедшего Тамара.

По какой причине произошло возгорание, сейчас устанавливается Фото: ЧП-Красноярск

По какой причине произошло возгорание, сейчас устанавливается Фото: ЧП-Красноярск

- В 06:15 в Емельяновском районе в поселке Солонцы произошло загорание бани, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 06:37 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 5 человек, 2 единицы техники.

Пользователи соцсетей сейчас спорят о причинах пожара. Большинство склоняется к тому, что возгорание произошло из-за ненадежной проводки.

«Просто так не загорается. Неисправность отопления. Электропроводка?», - предполагает Олег.

«Бывает, что и специально поджигают «доброжелатели»», - ответил ему Александр.

В любом случае, в причинах пожара предстоит разобраться компетентным органам. После заключения специалистов станет ясно, по чьей вине владельцы дома едва не лишились крова.

Фото: ЧП-Красноярск.

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