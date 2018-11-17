В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей
С октября 2017 года по март 2018 года подозреваемые из корыстных побуждений похитили имущество у ООО «Восток» свыше 30 миллионов рублей – такова версия следствия.
Начальника межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Тыва и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС России по Республике Тыва обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело уже возбуждено.
Предстоит большой объем работы, делом будет заниматься группа следователей следственного управления. Уже проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых
Схема хищения не раскрывается.
ООО "ВОСТОК" было зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по республике ТЫВА 15 декабря 2002 года.
Основным видом деятельности является производство асфальтобетона. Это частная компания.