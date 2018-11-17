2018-11-17T16:35:48+03:00
Происшествия

В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело, прошли обыски
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Если вина будет доказана, налоговикам грозит большой срок.Если вина будет доказана, налоговикам грозит большой срок.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С октября 2017 года по март 2018 года подозреваемые из корыстных побуждений похитили имущество у ООО «Восток» свыше 30 миллионов рублей – такова версия следствия.

Начальника межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Тыва и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС России по Республике Тыва обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело уже возбуждено.

Предстоит большой объем работы, делом будет заниматься группа следователей следственного управления. Уже проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых

Схема хищения не раскрывается.

ООО "ВОСТОК" было зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по республике ТЫВА 15 декабря 2002 года.

Основным видом деятельности является производство асфальтобетона. Это частная компания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае под видом инспекторов пожарной охраны работают мошенники
В Красноярском крае нашли «нанотехнологию» для посыпки улиц песком
В Красноярске жители Северного поедут на запад!
В Красноярске машина вылетела на остановку и едва не передавила стоящих там людей
16 предприятий Красноярского края не платят зарплату своим сотрудникам
В Красноярске претенденты на должность гендиректора фонда капремонта сдавали экзамены
Третий «Макдональдс» в Красноярске хотят построить на разделительной полосе на Авиаторов
В Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочь
На юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллонов
В Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извиниться
В красноярских маршрутках появились «тайные пассажиры»
В Красноярске очевидцы сняли, как на детской площадке женщина несколько раз пнула ребенка
Голосование за самую открытку для мамы продолжается!
В Канске 3-летняя девочка осталась без глаза после приема у офтальмолога
Красноярцы могут обменять обычные деньги на монеты Универсиады-2019
Печально, но факт: в Красноярске больше половины браков распадается
В Эвенкии крупный чиновник попался на поставках некачественного топлива на 190 миллионов рублей
Двойное ДТП под Красноярском: одного пострадавшего доставили в больницу
В Енисейске школьница стала свидетельницей наезда лихача на пешехода
Лучших местных производителей продовольственных товаров назвали в Красноярске