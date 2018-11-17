В Туве сотрудников налоговой службы подозревают в хищении 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-17T16:35:48+03:00

Если вина будет доказана, налоговикам грозит большой срок. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С октября 2017 года по март 2018 года подозреваемые из корыстных побуждений похитили имущество у ООО «Восток» свыше 30 миллионов рублей – такова версия следствия.

Начальника межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Республике Тыва и главного специалиста-эксперта обеспечения УФНС России по Республике Тыва обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело уже возбуждено.

Предстоит большой объем работы, делом будет заниматься группа следователей следственного управления. Уже проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых

Схема хищения не раскрывается.

ООО "ВОСТОК" было зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по республике ТЫВА 15 декабря 2002 года.

Основным видом деятельности является производство асфальтобетона. Это частная компания.