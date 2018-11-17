В Красноярском крае под видом инспекторов пожарной охраны работают мошенники

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-17T16:08:26+03:00

Что нужно делать, если они пришли в ваш дом?

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МЧС предупреждает: под видом сотрудников государственного пожарного надзора по домам ходят мошенники. Они осматривают состояние печного отопления и электропроводки и предлагают установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели. Естественно, за деньги. Кстати, их можно купить в любом специализированном магазине намного дешевле!

Что нужно знать, чтобы не потерять свои деньги?

- настоящие сотрудники государственного пожарного надзора не оказывают платные услуги! Они проверяют противопожарное состояние жилого дома, указывают на недостатки, инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности.

- настоящие государственные инспекторы по пожарному надзору одеты в форменное обмундирование МЧС России, имеют при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, которое они предъявляют по требованию.

- если нет формы, но есть предложение платных услуг, позвоните по телефону 270-95-07 или 101 и уточните, есть ли в пожарной охране такой инспектор.