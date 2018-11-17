2018-11-17T13:34:48+03:00
Общество

В Красноярском крае нашли «нанотехнологию» для посыпки улиц песком

Очевидцы сняли видео [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Дивногорцы жалуюются на скользкие тротуары.Дивногорцы жалуюются на скользкие тротуары.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На кадрах с видеорегистратора видно, как в Дивногорске песок из грузовика разбрасывают… вручную. Двое рабочих с лопатами, стоя в кузове, кидают песок за борт.

Местные жители окрестили это «нанотехнологией по подсыпке дорог [в] Дивногорске».

В паблике «Подслушано в Дивногорске» местные жители завидуют Красноярску: «В Красноярске реагентами сильными проливают и посыпают, поэтому по центральным улицам сухо и не скользко. У нас посыпают грязью какой-то, когда это было, чтобы зимой домой грязь на обуви приносил? Стараюсь ходить по обочинам со снегом, а где нет возможности, то тихонько, не торопясь, по льду. С таким ледяным асфальтом только так, если не хочешь с гипсом новый год встречать», «Была в Красноярске сегодня. Там видимых проблем с гололёдом нет... Похоже, что коммунальщики с погодой договорились в рамках одного конкретного города».

Красноярцы, конечно, удивятся таким отзывам, ледяного асфальта и очередей в травмпунктах в городе возмутительног много, это признает и городская власть. Проблема гололеда не решена и в Красноярске: песок забивает ливневые канализации и стирает разметку с дорог, реагенты недешево обходятся бюджету и горожанам, поскольку портят обувь.

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