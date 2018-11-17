В Красноярске жители Северного поедут на запад!

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-17T11:22:53+03:00

Строительство метро снова откладывается, а городская электричка будет развиваться. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Новый стыковочный маршрут появится на Красноярской железной дороги уже с понедельника, 19 ноября. Теперь жителям Советского района будет удобно уехать в западном направлении (Емельяновский, Козульский, Ачинский районы края) с пересадкой на станции Бугач.

Для этого понадобилось немного изменить расписание движения городской электрички от станции Красноярск Северный.

Теперь электропоезд №6735-6736 Красноярск Северный – Красноярск будет отправляться с начальной станции на 9 минут раньше – в 20:26 (вместо 20:35). Время прибытия на станцию Бугач – в 20:46 (вместо 20:55).

Таким образом, прибывшие из Северного красноярцы смогут пересессть в пригородный №6349 Красноярск – Чернореченская, который отправляется со станции Бугач в 20:53.

Новым пересадочным маршрутом можно воспользоваться в будние дни.

Время указано местное.

Напомним, информацию о движении пригородных поездов можно уточнить на официальном сайте компании «Краспригород», по бесплатному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 или – воспользоваться мобильным приложением «Яндекс.Электрички».