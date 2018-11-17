2018-11-17T08:57:37+03:00
Происшествия

В Красноярске машина вылетела на остановку и едва не передавила стоящих там людей

ДТП произошло на остановке «Глазной центр» [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото: ЧП Красноярск/ vk.comФото: ЧП Красноярск/ vk.com
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Начало аварии попало в кадр видеорегистратора проезжавшей миом машины. Можно увидеть, как водитель Honda Stepwgn поворачивает в районе остановки «Глазной центр», чтобы заехать во дворы, и при этом пресекает четыре полосы движения. Он двинулся в путь, когда основному потоку транспорта в сторону ТРЦ «Июнь» загорелся «зеленый». Первые ряды его пропустили, поскольку отлично видели начало маневра. Однако на последней полосе, крайней правой, которая, кстати, предназначена для движения автобусов, в этот момент двигалась черная Toyota Corolla. Водитель не увидел Honda Stepwgn, не затормозил, и на полном ходу врезался в него.

От удара Honda Stepwgn вылетела на остановку, там стояли люди, и только чудом никто не пострадал. Toyota же столкнулась с Mazda3.

В комментариях красноярцы пишут: «Неудачно светофор поставили))) Одни вечно выезжают с этого двора и через 4 полосы в центр поворачивают, другие как Степ со стороны Зенита во двор как по перекрестку через 4 полосы». Также водители отмечают, что в этой ситуации есть еще один нарушитель – тот, кто ехал по автобусной полосе.

В Красноярске машина вылетела на остановку и едва не передавила стоящих там людей.

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