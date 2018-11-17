16 предприятий Красноярского края не платят зарплату своим сотрудникам

СЕГОДНЯ 05:23 2018-11-17T05:23:21+03:00

Более двух тысяч человек не получают деньги за свой труд

Изменить размер текста: A A

Красноярскстат подсчитал долги по зарплате в Красноярском крае, Туве и Хакасии на 1 ноября 2018 года.

Красноярские предприятия задолжали своим сотрудникам 92,66 млн рублей, причем, за последний месяц эта сумма выросла на 4,64 млн рублей, а с начала года - на 30,61 млн рублей. За последний месяц число пострадавших выросло на 19,73 %, это 2 016 человек.

При этом число предприятий-должников осталось неизменным — всего их в крае 16, большинство - обрабатывающие производства и строительство.

В Республике Тыва цифры на 1 ноября 2018 года таковы: задолженность по заработной плате составила 8,25 млн рублей и за месяц уменьшилась на 2,47 млн рублей (на 23,05%).

В республике насчитывается 6 организаций-должников, в них работают, но не получают зарплату 195 человек.

В Республике Хакасия задолженность по заработной плате составила 4,11 млн рублей и за месяц уменьшилась на 3,52 млн рублей (на 46,11%).

В республике 3 организации-должника, за месяц их стало на две меньше, и численность работников, которым задолжали заработную плату, тоже уменьшилась, на 27,86% (на 39 человек) и составила 101 человек.