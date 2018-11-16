В Красноярске претенденты на должность гендиректора фонда капремонта сдавали экзамены

СЕГОДНЯ 17:46 2018-11-16T17:47:23+03:00

Один из 13-ти кандидатов на него не явился

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16 ноября завершился квалификационный экзамен для кандидатов на должность руководителя фонда капитального ремонта, - сообщают в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ. Участие в экзамене приняли 12 претендентов. Напомним, что всего на участие в конкурсе поступило 16 заявок, комиссия отобрала 13 из них. Один из конкурсантов на экзамен не явился.

Кандидаты прошли тестирование в режиме видеосвязи, организованное Министерством строительства и ЖКХ России. Тест включал 50 вопросов, на их решение отводился один час. Итоги квалификационного экзамена подведут в Минстрое России до 21 ноября 2018 года. В завершении конкурса каждый кандидат пройдет собеседование. Затем комиссия определит победителя, набравшего наибольшее количество баллов.

- При прохождении квалификационного экзамена предъявляются серьезнейшие требования. На мой взгляд, будущий руководитель должен обладать управленческими и организационными качествами, знать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, быть активным и инициативным человеком, - прокомментировал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.