2018-11-16T17:47:23+03:00
Общество

В Красноярске претенденты на должность гендиректора фонда капремонта сдавали экзамены

Один из 13-ти кандидатов на него не явился
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске претенденты на должность гендиректора фонда капремонта сдавали экзаменыВ Красноярске претенденты на должность гендиректора фонда капремонта сдавали экзаменыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

16 ноября завершился квалификационный экзамен для кандидатов на должность руководителя фонда капитального ремонта, - сообщают в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ. Участие в экзамене приняли 12 претендентов. Напомним, что всего на участие в конкурсе поступило 16 заявок, комиссия отобрала 13 из них. Один из конкурсантов на экзамен не явился.

Кандидаты прошли тестирование в режиме видеосвязи, организованное Министерством строительства и ЖКХ России. Тест включал 50 вопросов, на их решение отводился один час. Итоги квалификационного экзамена подведут в Минстрое России до 21 ноября 2018 года. В завершении конкурса каждый кандидат пройдет собеседование. Затем комиссия определит победителя, набравшего наибольшее количество баллов.

- При прохождении квалификационного экзамена предъявляются серьезнейшие требования. На мой взгляд, будущий руководитель должен обладать управленческими и организационными качествами, знать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, быть активным и инициативным человеком, - прокомментировал Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Третий «Макдональдс» в Красноярске хотят построить на разделительной полосе на Авиаторов
В Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочь
На юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллонов
В Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извиниться
В красноярских маршрутках появились «тайные пассажиры»
В Красноярске очевидцы сняли, как на детской площадке женщина несколько раз пнула ребенка
Голосование за самую открытку для мамы продолжается!
В Канске 3-летняя девочка осталась без глаза после приема у офтальмолога
Красноярцы могут обменять обычные деньги на монеты Универсиады-2019
Печально, но факт: в Красноярске больше половины браков распадается
В Эвенкии крупный чиновник попался на поставках некачественного топлива на 190 миллионов рублей
Двойное ДТП под Красноярском: одного пострадавшего доставили в больницу
В Енисейске школьница стала свидетельницей наезда лихача на пешехода
Лучших местных производителей продовольственных товаров назвали в Красноярске