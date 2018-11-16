СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-16T17:33:19+03:00

Третий «Макдональдс» в Красноярске хотят построить на разделительной полосе на Авиаторов. Фото: соцсети

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Третий ресторан быстрого питания «Макдональдс» в Красноярске хотят построить на улице Авиаторов, в районе торгово-развлекательного центра «Планета». На первый взгляд место выбрано вполне удачно, учитывая огромную проходимость. Но существует одно «но»: точкой строительства выбрана разделительная полоса, ее ширина чуть более 80 метров.

«Макдоналдс могут воткнуть прямо посередине разделительной полосы дороги. Закусочная в проекте названа «инвестиционно-привлекательным объектом». Видимо, такому названию она обязана последнему КЭФу, где и были заключены соответствующие соглашения. По-разному можно относиться и к Макдоналдсу. Красноярцы, в конце концов, потерпят, раз столичность требует, но выбранное место для строительства недопустимо» - написал на своей странице в Фейсбуке депупат Роман Крастелев.

Тем не менее, на публичном слушании красноярцы предложение одобрили.

Добавим, что первый ресторан сети в скором времени должен появиться на улице Шахтеров, второй – в начале следующего года – перекрестке улиц Волочаевской и Копылова.