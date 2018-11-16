2018-11-16T17:29:57+03:00
Происшествия

В Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочь

И наказана сроком на 1 год лишения свободы условно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочьВ Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Жительницу Богучанского района осудили сроком на один год лишения свободы. Свой срок она будет отбывать условно. Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности новорожденной дочери.

Трагедия произошла 24 мая этого года. Молодая мать рассказала на следствиа, потом и в суде, что приблизительно 5 часов утра ребенок проснулся от голода и заплакал. Она покормила ребенка. Женщине хотелось спать, поэтому она легла в постель, а дочку положила рядом с собой.

Мать проснулась несколько часов спустя, новорожденная лежала рядом с ней и не подавала признаков жизни. Позже судебно-медицинская экспертиза провела вскрытие и назвала причину смерти: асфиксия. Как рказалось, мать во сне неосторожно навалилась на дочь и та задохнулась. На суде она раскаялась в совершенном преступлении.

К сожалению, подобные случаи, когда матери по неосторожности губят своих детей, нередки. Не зря же детские врачи настаивают, чтобы моложые родители в числе приданного готовили для будущих малышей отдельную кроватку.

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