2018-11-16T16:40:33+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллонов

Владельцы не пострадали
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллоновНа юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллоновФото: Мария ЛЕНЦ
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На юге Красноярского края частный жилой дом смело взрывом двух газовых баллонов. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. По информации, предоставленной «Комсомольской правде»-Красноярске в пресс-службе краевого МЧС, это случилось днем, 14 ноября, в селе Колмаково Минусинского района.

Очевидцы говорят: все началось с небольшого возгорания. Виноват хозяин – неосторожно обращался с огнем. Пытался затушить, но ситуация вышла из-под контроля, оставалось только спасаться бегством. Внутри дома, на кухне, стояли баллоны с бытовым газом, когда огонь добрался до них, прогремел взрыв.

Вызов в пожарную часть поступил в 15.21 по местному времени. Когда девять пожарных и три единицы техники приехали на место, спасать дом было, в общем-то, уже бесполезно. Огонь перекинулся на соседнюю баню, вот ее удалось отстоять. Примерно в 16 часам огонь потушили. Общая площадь пожара составила 51 квадратный метр.

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