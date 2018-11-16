2018-11-16T16:06:57+03:00
Общество

В Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извиниться

И предупредили об уголовной ответственности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извинитьсяВ Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извинитьсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Хакасии одна женщина оскорбила другую в групповом чате в одном из мессенджеров. Выложила информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию собеседницы. Подобное случается часто: пользователи порой не следят за выражениями, считая, что виртуальное пространство все стерпит. Но не в этот раз. Обиженная абаканка подала в суд, доказала, что собеседница ее оклеветала и все сказанное ею – неправда.

По решению суда обидчица должна была публично извиниться в том же групповом чате. Однако не спешила его исполнять. И тогда за дело принялись судебные приставы. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что приставы встретились с женщиной и объяснили, какие последствия ее ждут: от крупного штрафа до реального лишения свободы. И уже через два дня она уже показала переписку в том самом веб-чате, в которой извинилась за свои слова и признала, что была неправа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Третий «Макдональдс» в Красноярске хотят построить на разделительной полосе на Авиаторов
В Красноярском крае мать во сне погубила новорожденную дочь
На юге Красноярского края жилой дом разлетелся после взрыва двух газовых баллонов
В красноярских маршрутках появились «тайные пассажиры»
В Красноярске очевидцы сняли, как на детской площадке женщина несколько раз пнула ребенка
Голосование за самую открытку для мамы продолжается!
В Канске 3-летняя девочка осталась без глаза после приема у офтальмолога
Красноярцы могут обменять обычные деньги на монеты Универсиады-2019
Печально, но факт: в Красноярске больше половины браков распадается
В Эвенкии крупный чиновник попался на поставках некачественного топлива на 190 миллионов рублей
Двойное ДТП под Красноярском: одного пострадавшего доставили в больницу
В Енисейске школьница стала свидетельницей наезда лихача на пешехода
Лучших местных производителей продовольственных товаров назвали в Красноярске