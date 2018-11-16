В Хакасии женщина оскорбила собеседницу в групповом чате: приставы заставили извиниться

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-16T16:06:57+03:00

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В Хакасии одна женщина оскорбила другую в групповом чате в одном из мессенджеров. Выложила информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию собеседницы. Подобное случается часто: пользователи порой не следят за выражениями, считая, что виртуальное пространство все стерпит. Но не в этот раз. Обиженная абаканка подала в суд, доказала, что собеседница ее оклеветала и все сказанное ею – неправда.

По решению суда обидчица должна была публично извиниться в том же групповом чате. Однако не спешила его исполнять. И тогда за дело принялись судебные приставы. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что приставы встретились с женщиной и объяснили, какие последствия ее ждут: от крупного штрафа до реального лишения свободы. И уже через два дня она уже показала переписку в том самом веб-чате, в которой извинилась за свои слова и признала, что была неправа.