СЕГОДНЯ 14:49 2018-11-16T14:49:36+03:00

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В красноярских маршрутках появились «тайные пассажиры». Если кто не знает, это обычные с виду граждане, которые ездят в автобусах и подмечают все грехи экипажа. Вот водитель проехал остановку, вот кондуктор неправильно отсчитал сдачу или нагрубил, а этот автобус и вовсе грязный и холодный. Потом все нарушения по списку доведут до сведения перевозчика, оштрафуют и заставят устранять.

Проводят скрытый рейд специалисты департамента транспорта совместно с сотрудниками полка ДПС. По словам командира взвода красноярского полка ДПС Дениса Потехина, чаще всего водители маршрутных автобусов не соблюдают дистанцию, скоростной режим и правила очередности проезда.

- Сегодня мы составили административные материалы за использование мобильного телефона без специальных устройств, нарушение правил маневрирования, а также отъезд от остановки с открытыми дверями, - пояснил Денис Потехин.

За несколько часов работы в Октябрьском районе было проверено 17 автобусов, выявлено 9 нарушений правил дорожного движения.