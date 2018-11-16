Голосование за самую открытку для мамы продолжается!

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-16T14:10:36+03:00

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На сайте kp.ru продолжается голосование за самую красивую открытку в конкурсе «Открытка для мамы - 2018».

Напомним, в последнее воскресенье ноября традиционно отмечается Международный день матери. В этом году праздник выпал на 25 ноября. В преддверии этого дня медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит конкурс «Открытка для мамы - 2018». Более 600 ребятишек со всего Красноярского края сейчас участвую в голосовании. И каждый мечтает победить. Но в финал попадут всего десять конкурсантов - лидеров голосования.

Сейчас лидирует работа 8-летней Карины Деревяшко. Девочка нарисовала для своей мамы прекрасный букет в красивой вазе. За ее картину уже проголосовали 1608 раз. Это большие шансы на победу! Но ее болельщикам не стоит останавливаться. Продолжайте голосовать! Ведь все может быстро поменяться.

Напоминаем, что можно проголосовать сразу за несколько участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. До 18 ноября вы можете оставлять свои голоса. Итоги мы подведем 21 ноября, а 23 ноября пригласим победителей на торжественное награждение и вручение подарков.

Проголосовать можно на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».