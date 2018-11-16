В Канске 3-летняя девочка осталась без глаза после приема у офтальмолога

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-16T13:57:03+03:00

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В Канске врача-офтальмолога межрайонной детской больницы подозревают в халатности, которая стоила здоровья маленькой пациентке. Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И если информация подтвердится, врачу придется отвечать по всей строгости закона.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что к ним обратилась 28-летняя мама ребенка. В марте этого года они с дочкой пришли на прием к офтальмологу после того, как у 3-летней девочки на зрачке появилось белое пятно. Врач осмотрел ребенка и никакой патологии не нашел. Однако спустя 4 месяца мать повезла ребенка на осмотр в клинику Красноярска и там поставили диагноз: онкология. Спасти глазное яблоко ребенка не представлялось возможным, его пришлось удалить. Мама уверена, что если бы в Канске врач назначила нужное лечение, этого бы не случилось. Виновен врач или нет, будет решать следствие.