Красноярцы могут обменять обычные деньги на монеты Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-16T13:39:38+03:00

Будет выпущено по 5 миллионов монет двух дизайнов

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У красноярцев есть возможность обменять обычные монеты на памятные монеты предстоящей Универсиады. Сделать это можно будет с 26 по 28 ноября в офисах коммерческих банков. Причем обмен мелочи на банкноты и памятные 10-рублевые монеты с символикой Зимней универсиады-2019 будет производиться без комиссии.

Разработаны два варианта дизайна. В одном из них на монете есть рельефное изображение логотипа Зимней универсиады-2019: латинская буква «U» (заглавная буква в слове «Universiade»), а также 5 звёзд из логотипа FISU. На втором варианте рельефное изображение талисмана Студенческих игр – U-Лайки. В обоих вариантах монету по окружности обрамляет надпись «Winter Universiade Красноярск 2019».

- Поводом для акции стала тенденция снижения использования мелких монет при расчетах, когда мелочь не возвращается в оборот, а оседает в копилках и карманах граждан. Красноярцы уже несколько раз участвовали в подобных акциях, меняли скопившуюся мелочь, - рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Всего будет выпущено по 5 миллионов монет с символикой универсиады каждого вида. Они обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.