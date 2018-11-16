Печально, но факт: в Красноярске больше половины браков распадается

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-16T13:08:20+03:00

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Печально, но факт: в Красноярске становится все больше разводов, больше половины семей – распадаются, причем в первые годы супружеской жизни. И это только официальная статистика, сделанная специалистами Красноярскстата на основе данных загсов. Многие семьи сегодня предпочитают жить в незарегистрированных браках.

С января по сентябрь включительно в Красноярске узаконили свои отношения 6101 пара и 3786 пар официально расторгли свой брак. При этом количество заключенных браков уменьшилось на 9,2 %, а количество разводов возросло на 5,7 %.

Нестабильность отношений становится одной из причин снижения рождаемости. Так, за 9 месяцев 2018 года в Красноярске родились 9955 детей, это на 6,5 % меньше показателя 2017 года. Умерли 8475 человек, что на 0,9% больше.

По последним данным численность населения Красноярска составляет 1 091 800 человек, прирост – всего 164 человека. Переселились в краевой центр с начала года 30,7 тысяч человек, а уехали – 32,1 тысяча.