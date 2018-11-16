СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-16T11:54:58+03:00

В Эвенкии крупный чиновник попался на поставках некачественного топлива на 190 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Своей вины он не отрицает

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В Эвенкии крупный чиновник попался на поставках некачественного топлива для муниципального предприятия, которое снабжает теплом поселок Тура. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Оперативники выяснили, что руководитель одной из государственных организаций заключил контракт на поставку ГСМ. Предоставил все документы, подтверждающие качество. Однако когда начался отопительный сезон, выяснилось, что отдача тепла от нефтепродуктов намного меньше, чем должна быть.

- Всего было поставлено более 4,6 тысяч тонн ГСМ, не соответствующих требованиям заказчика, предусмотренных муниципальным контрактам. Сумма ущерба превысила 190 миллионов рублей, - сообщили полицейские.

На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям: ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.4 ст.159 «Мошенничество». Наказание – до 10 лет лишения свободы.