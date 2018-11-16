Двойное ДТП под Красноярском: одного пострадавшего доставили в больницу

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-16T11:29:05+03:00

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Двойное ДТП с пострадавшими произошло сегодня утром, 16 ноября, на трассе Р-255 «Сибирь», сообщают очевидцы в группе «Ачинск автоканал». В пресс-службе ГИБДД эту информацию подтверждают. По предварительной информации от дорожной полиции все произошло в районе села Кемчуг на 760-м километре трассы.

Водитель «Фольксвагена» на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в грузовик, припаркованный на обочине. Удар был таким мощным, что иномарку отбросило на встречную полосу в тот самый момент, когда там ехал автомобиль «КИА». Ехавшая в «корейце» 48-летняя пассажирка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь. «Скорая» доставила ее в ближайшую больницу, опасности для ее жизни нет.

На месте работали спасатели и дорожная полиция, они устанавливают причины ДТП. По всей вероятности, свою роль сыграли сложные дорожные условия, а также несоблюдение водителем "Фольксвагена" скоростного режима.